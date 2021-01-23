"المنسق" يُصدر بياناً بشأن حركة دخول العمال إلى إسرائيل

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر منسق الإدارة المدنية في وزارة الجيش الإسرائيلية، بياناً بشأن نشاط المعابر وحركة دخول العمال إلى إسرائيل.



وقال عبر صفحته على (فيسبوك): إنه في ظل استمرار الإغلاق ومنع حركة التنقل في إسرائيل، لا تزال المعابر تعمل على نطاق محدود، حيث لا يُسمح للعمال في فرعيْ البناء والزراعة الدخول حتى انتهاء الإغلاق.



وأضاف المنسق: بأنه من عاد إلى بيته من العمال لن يسمح له بالدخول إلى إسرائيل مجدداً حتى إشعار آخر.



وتابع: "نكرّر ونؤكّد أنه يجب على كافة العمال من فرعيْ البناء والزراعة، المكوث في إسرائيل، حتى انتهاء الإغلاق أو صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن".



وقال المنسق: إن هذا البيان لا يخص عمالاً من أصحاب تصاريح العمل في باقي المجالات مثل الصناعة والخدمات والطب والتمريض، الذين يواصلون دخولهم إلى إسرائيل طبقاً للإجراءات الحالية، والمطبّقة في الوضع الاعتيادي.



وشدد على أن كل هذه التعليمات، تهدف إلى الحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار فيروس (كورونا)، قدر الإمكان.