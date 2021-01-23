إيطاليا: 13331 إصابة و488 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم السبت، 13331 إصابة و488 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في البلاد، أن العدد العام للإصابات وصل إلى مستوى 2455185.



كما تم رصد 488 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85162 حالة.



وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1871189 شخصا بعد رصد 16062 حالة شفاء جديدة.