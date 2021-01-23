بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 33552 إصابة، و1348 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 33552، ليصل إلى مستوى 3617459 حالة.



كما وصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 97329 متوفيا.



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم السبت، تراجعاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).