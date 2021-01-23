قطاع غزة يُسجل انخفاضاً كبيراً بعدد إصابات (كورونا) اليومية





يشار إلى أن هذه المرة الأولى، منذ أكثر من أشهر طويلة، التي يُسجل فيها القطاع أقل من 200 إصابة بالفيروس بيوم واحد.

غزة - دنيا الوطنسجل قطاع غزة، اليوم السبت، انخفاضاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 72 إصابة جديدة في الدورة الثانية، ليوم السبت، ليكون العدد الكلي للإصابات 189 إصابة بعد فحص 2137 عينة بنسبة إصابة 8.8%.