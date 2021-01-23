"الخارجية": وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 360، وعدد الإصابات إلى 9306، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم للمواطن نيقولا بالجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 115 في أميركا، فيما سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 6312 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل حاة وفاة، و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم.