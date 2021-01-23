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مصر تبدأ عملية التطعيم ضد (كورونا) الأحد والأولوية للأطقم الطبية

مصر تبدأ عملية التطعيم ضد (كورونا) الأحد والأولوية للأطقم الطبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تبدأ مصر يوم غد الأحد، عملية التطعيم ضد فيروس (كورونا)، فيما أشارت وزارة الصحة بأن الأولوية للأطقم الطبية.

وأكدت الوزارة بأن الذين سيحصلون على لقاح (كورونا)، لمن هم فوق سن (18 عاماً)، مؤكدة أن الأطفال والحوامل لن يحصلوا على اللقاح.

ونقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية عن مصادر بوزارة الصحة والسكان، بأن لقاحات فيروس (كورونا) لا تعطى مناعة كاملة بنسبة 100%، ويتوقع من خلال الدراسات التى أجريت على الفيروس بأن الأجسام المضادة تتواجد فى فترة من 6 إلى 9 أشهر. 

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان كافة الفئات الأولى بالتطعيم الخاص بلقاح (كورونا) بالحصول علية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

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