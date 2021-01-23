فلسطين: انخفاض نسبة الإشغال بالمراكز العلاجية لمرضى (كورونا) لـ 40%

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إن نسبة الإشغال داخل المراكز العلاجية لمرضى (كورونا) انخفضت إلى 40%.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم السبت، بأن عدد الحالات الفعلي للإصابات بالفيروس غير معروف بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحص، إضافة إلى الإغلاق المفروض الذي له الأثر الواضح في خفض عدد الإصابات والوفيات بفعل التزام المواطنين الكبير بقرارات الحكومة بهذا الخصوص.



وحول ظهور 17 حالة مصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس (كورونا) في محيط مدينة القدس، أوضح الشخرة أن الوزارة ستقوم بأخذ عينات من المصابين واجراء الفحوصات في جميع المحافظات لتتمكن من معرفة إذا ما كان هناك حالات مشابهة في أماكن أخرى، كون هذه السلالة تتميز بسرعة انتشارها، وهي تصيب فئات عمرية أوسع.