لن يكون لها تأثير.. "الصحة" بغزة: السلالة البريطانية من (كورونا) ليست بعيدة عن القطاع





وأشار في تصريحات لإذاعة (القدس)، إلى أن السلالة الجديدة، "لا تختلف عن السلالة الأولى ولكن الفارق هو سرعة الانتشار".



وأضاف: أن من أصيب بالسلالة القديمة لا يصاب بالسلالة الجديدة، مشيراً إلى أنه "في حال دخولها القطاع لن يكون لها تأثير لأن نسبة كبيرة من الناس أصبح لديها مناعة من السلالة القديمة والجديدة".



وعلق ضهير على الشروع بسحب عينات الدم التي تهدف إلى تحديد الأجسام المناعية في الدم داخل الجسم، موضحاً: "نسحب الآن عينات من محافظة خانيونس وسنكمل توالياً حتى نكمل باقي المحافظات لمعرفة معدلات انتشار فيروس (كورونا) وبناء سياساتنا على حقائق علمية تتيح لنا اتخاذ القرارات المناسبة".



وشدد على أن هناك تراجعاً واضحاً في معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) نتيجة الإجراءات الوقائية وعلى رأسها إغلاق يومي الجمعة والسبت.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بغزة، د. مجدي ضهير: إن السلالة البريطانية من فيروس (كورونا) ليست بعيدة عن قطاع غزة.