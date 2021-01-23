شؤون فلسطينية

الشيخ عكرمة صبري يجدد الدعوة لإحياء مقام النبي موسى

الشيخ عكرمة صبري يجدد الدعوة لإحياء مقام النبي موسى
مقام النبي موسى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
جدد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، دعوة الفلسطينيين والأهالي لزيارة مسجد ومقام النبي موسى وإحيائه والاعتكاف فيه.

وشدد خلال درس له بعد أدائه صلاة المغرب في مقام النبي موسى على أهمية أن يبقى المقام ومسجده حيا بزواره ومصليه ومرتاديه.

وأثنى صبري على المرابطين والمعتكفين في مقام ومسجد النبي موسى، مؤكدا أن الاعتكاف رسالة على أنّ هذا المقام سيبقى يضج بالدعوة والحياة والمصلين.

كما وأكد على أن أهالي القدس سيسخرون كل إمكانياتهم للتواجد في المقام لإحيائه وإبقائه لإبطال كل المؤامرات بحقه.

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