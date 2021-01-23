الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 10 وفيات، و608 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق الايجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 319,519 حالة، فيما أن عدد الحالات النشطة حاليّاً 9056 حالة، وعدد الوفيات الإحمالي 4217 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم السبت، تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).