البرتغال تسجل ارتفاعا قياسياً بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، عن تسجيلها 15333 إصابة، و274 وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15333 ليصل العدد الإجمالي إلى 624469 حالة.



وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع قياسي بمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في البرتغال التي رصدت في إحصائية 20 كانون الثاني/يناير 14647 إصابة.





وذكرت الإدارة أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 274 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10194 متوفيا.

