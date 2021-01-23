دولي

"فايزر" تسجل تجربة لقاح ضد فيروس (كورونا) للأطفال بين 12 و15 عاماً

"فايزر" تسجل تجربة لقاح ضد فيروس (كورونا) للأطفال بين 12 و15 عاماً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة "فايزر" إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح فيروس (كورونا) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

وأوضحت الشركة أن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وتم تحديث إدخاله على موقع إلكتروني حكومي للتجارب السريرية، للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني "BioNTech"، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم (16 عاماً) فما فوق في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

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