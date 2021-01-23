لجنة الانتخابات: ترتيبات تجرى لزيارة قطاع غزة





وأوضح بأن نحو 70 ألف منهم قاموا بإجراء حركة، إما بتسجيل بياناتهم أو تحديث على بيانتهم المسجلة مسبقا.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله: إن ترتيبات تجريها اللجنة للتوجه إلى قطاع غزة، لعقد لقاء مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم السبت، بأنه لم يتم تحديد موعد للزيارة بسبب إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة جراء جائحة (كورونا)، معرباً عن أمله بأن تكون الزيارة في أقرب وقت ممكن.وأشار طعم الله إلى أن حملة التوعية والإرشاد لتسجيل بيانات الناخبين ستبدأ بعد عشرة أيام، مبينا أن 400 ألف مواطن ومواطنة فحصوا بيناتهم في سجل الناخبين الالكتروني من خلال موقع اللجنة خلال الأيام الماضية.