شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات: ترتيبات تجرى لزيارة قطاع غزة

لجنة الانتخابات: ترتيبات تجرى لزيارة قطاع غزة
هنية خلال استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله: إن ترتيبات تجريها اللجنة للتوجه إلى قطاع غزة، لعقد لقاء مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم السبت، بأنه لم يتم تحديد موعد للزيارة بسبب إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة جراء جائحة (كورونا)، معرباً عن أمله بأن تكون الزيارة في أقرب وقت ممكن.

وأشار طعم الله إلى أن حملة التوعية والإرشاد لتسجيل بيانات الناخبين ستبدأ بعد عشرة أيام، مبينا أن 400 ألف مواطن ومواطنة فحصوا بيناتهم في  سجل الناخبين الالكتروني من خلال موقع اللجنة خلال الأيام الماضية.

وأوضح بأن نحو 70 ألف منهم قاموا بإجراء حركة، إما بتسجيل بياناتهم أو تحديث على بيانتهم المسجلة مسبقا.

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