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السعودية: تسجيل تراجع بعدد إصابات (كورونا) اليومية لأقل من 200 حالة

السعودية: تسجيل تراجع بعدد إصابات (كورونا) اليومية لأقل من 200 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم السبت، تراجعاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، إلى أقل من 200 حالة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم السبت، عن تسجيلها 197 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مع تعافي 203 أشخاص من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 197 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366185، بينها 2107 حالات نشطة و329 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا حيث هبط إلى مستوى أقل من 100.

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