تونس.. تمديد حظر التجول لثلاثة أسابيع.. و"الصحة": الوضع الوبائي بات خطيراً جدا

قررت السلطات التونسية اليوم السبت، تمديد حظر التجول لمدة ثلاثة أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، مؤكدة خطورة الوضع الوبائي في البلاد.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، في البلاد، نصاف بن علية، في تصريح صحفي، اليوم السبت: إن "تونس في مفترق خطير اليوم، والوضع الوبائي بات خطيرا جدا".



وشددت على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والإلتزام بالبروتوكولات، مشيرة إلى أنه في حال عدم الإلتزام بها سيمرون بإجراءات أكثر شدة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) بتونس، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة عن تسجيل أكثر من 100 وفاة لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6000 و92 حالة.



رام الله - دنيا الوطن