إصابة شابين بقنبلتي غاز في الأطراف إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم





وأضاف: أدى ذلك إلى إصابة شابين بقنبلتي غاز في أطرافهما، وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم السبت، شابان بقنبلتي غاز في الأطراف، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم واعتدت على المشاركين في المسيرة السلمية.