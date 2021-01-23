إصابة شابين بقنبلتي غاز في الأطراف إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، شابان بقنبلتي غاز في الأطراف، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم واعتدت على المشاركين في المسيرة السلمية.
أصيب مساء اليوم السبت، شابان بقنبلتي غاز في الأطراف، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم واعتدت على المشاركين في المسيرة السلمية.
وأضاف: أدى ذلك إلى إصابة شابين بقنبلتي غاز في أطرافهما، وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
التعليقات