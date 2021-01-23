قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، موزعة في قلقيلية، بواقع إصابة واحدة، و"رأس عطيه"، بواقع إصابة واحدة، وكفر ثلث إصابة واحدة.



كما أعلنت تعافي 14 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما ومجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 23/1/2021 هي 138 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ ثلاث إصابات من المخالطين.