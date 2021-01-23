جنين: وفاة و18 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة، إلى 164 منذ بدء الجائحة، وفق تصريح للمحافظة نشرته صفحتها على (فيسبوك).



كما تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 50 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 178.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).