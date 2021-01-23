شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": العدوان الإسرائيلي على حماة جريمة حرب وتفجيرات بغداد عودة للظلامية

"الديمقراطية": العدوان الإسرائيلي على حماة جريمة حرب وتفجيرات بغداد عودة للظلامية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة حماة السورية، بأنه جريمة حرب ترتكبها دولة الاحتلال والعدوان، على مرأى ومسمع العالم كله، دون خجل أومواربة، تدعمها في ذلك سياسة الولايات المتحدة، وآخرها اشتراكها في عضوية القيادة المركزية للقوا ت الأميركية.

ولاحظت الجبهة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العدوان الإسرائيلي وقع على المدنيين الأميين والعزل من أبناء الشعب السوري الشقيق في اليوم الأول لتولي الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، مهامه الرسمية، وكأن إسرائيل تبعث بذلك رسالة تؤكد فيها أن صفقة القرن لم تمت ولم ترحل مع رحيل ترامب، وأن مخططاتها العدوانية المستندة إلى هذه الصفقة، مازالت على ماهي عليه، دون أي تراجع.

ودعت الجبهة الدول العربية، خاصة تلك التي تقيم علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال إلى إعلان موقف واضح وصريح، من العدوان، وجريمة الحرب الإسرائيلية، تمليه عليها واجباتها الوطنية والقومية والأخلاقية، وانتماؤها إلى جامعة الدول العربية.

وفي السياق نفسه، أدانت الجبهة الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوى الظلامية في العاصمة العراقية بغداد، استهدفت فيها الأحياء الفقيرة المكتظة، ما يؤكد زيف ادعاءات منظمة "دولة الإسلام في العراق والشام" دفاعها عن المسلمين، كما يؤكد في السياق نفسه انخراطها في مشاريع إحداث الفوضى والقتل وإشعال الحروب العشوائية في بلادنا العربية وعلى حساب مصالح شعوبنا، ولصالح أهداف لم تعد مخفية بل باتت مكشوفة تماماً في طبيعتها وظلاميتها وتخلفها ودمويتها.

أخبار ذات صلة

إصابة شابين بقنبلتي غاز في الأطراف إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة شابين بقنبلتي غاز في الأطراف إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: وفاة و18 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: وفاة و18 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بفعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بفعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

بقيمة نصف مليون شيكل.. القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية ببيت لحم

بقيمة نصف مليون شيكل.. القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية ببيت لحم

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: وفاة و18 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: وفاة و18 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الديمقراطية&#34;: العدوان الإسرائيلي على حماة جريمة حرب وتفجيرات بغداد عودة للظلامية

"الديمقراطية": العدوان الإسرائيلي على حماة جريمة حرب وتفجيرات بغداد عودة للظلامية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بفعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بفعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور &#34;عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني&#34;

شاهد: زوج ريهام عبد الغفور "عاكستها بالأول لكن هي ضحكت عليا وتزوجتني"

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

خفايا حياة ياسمين صبري.. زوجها الأول.. حجابها.. وفشلها في التمثيل

خفايا حياة ياسمين صبري.. زوجها الأول.. حجابها.. وفشلها في التمثيل

شاهد: فنان يغلق الباب في وجه يحيى الفخراني لهذا السبب

شاهد: فنان يغلق الباب في وجه يحيى الفخراني لهذا السبب

ميريهان حسين فخورة بلقب (كيم كاردشيان الغلابة).. وهكذا تقلد الفنانات

ميريهان حسين فخورة بلقب (كيم كاردشيان الغلابة).. وهكذا تقلد الفنانات

شاهد: ابنة عمرو دياب تطلب المساعدة من متابعيها لهذا السبب

شاهد: ابنة عمرو دياب تطلب المساعدة من متابعيها لهذا السبب

لبلبة:&#34; تلاجتي فاضية مفيهاش لحمة ولا جاج، ولن أتزوج بعد حسن يوسف&#34;

لبلبة:" تلاجتي فاضية مفيهاش لحمة ولا جاج، ولن أتزوج بعد حسن يوسف"

شاهد: متابِعة تهاجم ريم عبدالله &#34;الله يحرق قلبك&#34;.. فما السبب ؟

شاهد: متابِعة تهاجم ريم عبدالله "الله يحرق قلبك".. فما السبب ؟

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

عربي

السفارة السعودية في روسيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في روسيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

الخارجية الأمريكية تراجع قرار تصنيف الحوثيين منظمة &#34;إرهابية&#34;

الخارجية الأمريكية تراجع قرار تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"

السودان يُحذر إثيوبيا من فرض الأمر الواقع في سد النهضة

السودان يُحذر إثيوبيا من فرض الأمر الواقع في سد النهضة

إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي

إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي