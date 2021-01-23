شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي

"العربية الفلسطينية" تحمل الاحتلال مصير شيخ الأسرى الشوبكي
الجبهة العربية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حملت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء فؤاد الشوبكي، شيخ الأسرى، على إثر إصابته بفيروس (كوفيد- 19) المعروف بفيروس (كورونا)، و الذي يقبع خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 عاما ، مبينة أن أمراضا مزمنة اقتحمت جسده الضعيف.

وحمّل جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إصابة اللواء فؤاد الشوبكي بفيروس (كورونا)، منددة بتدهور صحته نظرا لإصابته بأمراض عدة منها سرطان البروستات، أمراض القلب والعين، مؤكدا أن الخطر الحقيقي داهم الشوبكي، لافتا إلى الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية تجاهه.

و قال عاشور في تصريحات صحفية:" نخشى على حياة الأسير أبو حازم الشوبكي"، مبينا أن إسرائيل تتعمد قتل أسرانا بدم بارد، و ببطء للتخلص منهم، متهمة الاحتلال بوجود مخطط لتصفية قضية الأسرى من خلال جائحة (كورونا)، مستدلا باستشهاد الأسير ماهر سعسع قبل ثلاث أيام.

و حذر من تدهور حياة شيخ الأسرى الشوبكي، موضحا أن حياته في حالة خطرة، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان، و الصليب الأحمر الدولي إلى سرعة إنقاذ حياته.

يذكر أن اللواء فؤاد الشوبكي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2006 من سجن أريحا المركزي رغم إحاطته برقابة أميركية و بريطانية، مبينا أن إسرائيل تحمل الشوبكي مسؤوليته عن سفينة الأسلحة كارين A التي اعترضتها في عرض البحر، و تجدر الإشارة إلى أنه أكثر الأسرى تقدما بالسن حيث بلغ من العمر 82 عاما، و عرف برفيق االشهيد الرئيس ياسر عرفات.

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