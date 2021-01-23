قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين بفعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

مواجهات في يطا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربة "التويمين" بمسافر يطا جنوب الخليل.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال قمعت الفعالية، واعتدت على المشاركين بالضرب، وإلقاء قنابل الصوت، والشتم بألفاظ نابية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.



وأضاف أن مستوطني (سوسيا) المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا الصحفيين الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث، وطاردوهم بالكلاب، ما تسبب بإصابة عدد منهم من بينهم الزميلين بوكالة (وفا)، حمزة الحطاب ومشهور الوحواح بجروح وكدمات.



وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: ان هذه الفعالية تأتي للتضامن مع أهالي خربة "التويمين" ومسافر يطا، ورفضا لسياسة الاستيطان.



ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا، ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، داعين أبناء شعبنا، بالتصدي لسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.