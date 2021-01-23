بقيمة نصف مليون شيكل.. القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت شرطة محافظة بيت لحم ظهر اليوم على شخص مطلوب منذ أربعة سنوات وصادر بحقه 17 مذكرة قضائية، بقيمة نصف مليون شيكل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة مركز العبيدية وأثناء متابعتهم للمطلوبين تمكنوا ظهر اليوم من إلقاء القبض على شخص من سكان محافظة رام الله والبيرة فار من وجه العداله منذ أربعة سنوات صادر بحقه 17 مذكرة قضائية بقيمة نصف مليون شيكل.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته إلى جهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.