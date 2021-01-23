الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية في أريحا.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية وبمساندة من إدارات الشرطة تمكن من القبض على 15 مطلوباً للعدالة، حيث أنهم مطلوبون بقضايا جنائية ومالية وصادر بحقهم 39 مذكرة قضائي.
وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية في أريحا.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية وبمساندة من إدارات الشرطة تمكن من القبض على 15 مطلوباً للعدالة، حيث أنهم مطلوبون بقضايا جنائية ومالية وصادر بحقهم 39 مذكرة قضائي.
وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
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