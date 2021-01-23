الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية بأريحا



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية وبمساندة من إدارات الشرطة تمكن من القبض على 15 مطلوباً للعدالة، حيث أنهم مطلوبون بقضايا جنائية ومالية وصادر بحقهم 39 مذكرة قضائي.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوبين للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية في أريحا.