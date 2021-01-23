جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 20 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 98 مذكرة قضائية كما تمكنت من ضبط مركبتين ودراجة غير قانونية.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم مذكرات قضائية، وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.