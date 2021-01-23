رياض منصور: مجلس الأمن يبحث مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام الثلاثاء

الرئيس عباس في الأمم المتحدة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، رياض منصور: إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية.



وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: بأن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الامن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الاميركية الجديدة.



وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس محمود عباس للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع اطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.