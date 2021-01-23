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السفارة السعودية في روسيا تصدر تحذيرا لمواطنيها

السفارة السعودية في روسيا تصدر تحذيرا لمواطنيها
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة السعودية في روسيا، اليوم السبت، تحذيرا لمواطنيها الزائرين والمقيمين في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، اليوم السبت، 23 يناير/كانون الثاني دعما لإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي اعتقل فور وصوله البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وطلبت السفارة السعودية في روسيا، المواطنين الزائرين والمقيمين إلى توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات. كما نشرت رقم هاتف للتواصل معها في حالة الطوارئ.

في وقت سابق، دعت السفارة الأمريكية في روسيا مواطنيها تجنب أماكن المظاهرات المتوقعة في المدن الروسية يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني.

وجاء في بيان السفارة، "أشارت المصادر الإعلامية إلى أنه من المخطط أن تجري يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني في مختلف أنحاء روسيا مظاهرات تأييدا لنشاط معارض. وستكون هذه المظاهرات غير مرخصة على الأرجح".

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