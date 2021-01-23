الأحمد: اعتداءات المستوطنين تتم بغطاء من حكومة نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال عزام الاحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح": "إن اعتداءات المستوطنين على مفارق الطرق والشوارع الرابطة بين محافظات الوطن، تتم بغطاء من حكومة نتنياهو".



وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن نتنياهو يواجه مأزقا سياسيا ويحاول استخدام الدم الفلسطيني لكسب مزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين لفرض نفسه على القوى اليمينية التي تخلت عنه لإعادتها الى معكسره.