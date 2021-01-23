شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: ممثلية الاتحاد ستتسلم غداً دعوة من لجنة الانتخابات للرقابة على الانتخابات

الاتحاد الأوروبي: ممثلية الاتحاد ستتسلم غداً دعوة من لجنة الانتخابات للرقابة على الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان: إن ممثلية الاتحاد الأوروبي، ستتسلم غداً الأحد دعوة من لجنة الانتخابات المركزية، لتوفير بعثة رقابة أوروبية على الانتخابات.

وأضاف عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: إنه سيتم نقل هذا الطلب إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ للبدء في الإجراءات العملية لإرسالها، وهو ما تم التأكيد عليه، خلال اجتماع  سفراء وقناصل أوروبين مع رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأشار عثمان إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة، افتتاح المبنى الجديد للجنة الانتخابات، والذي مُول من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم العمل به في الأسابيع المقبلة؛ ليكون نقطة انطلاق ومتابعة للعملية الانتخابية.

وأوضح عثمان، أن بعثة الاتحاد، ستقوم بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية، والمستقلين في الضفة وقطاع غزة، للبحث في إنجاح العملية الانتخابية، ومشاركة الجميع فيها.

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