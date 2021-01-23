ثوري (فتح) يعقد مساء الثلاثاء جلسة في مقر الرئاسة برام الله.. ماذا سيناقش؟

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) مساء الثلاثاء المقبل في مقر الرئاسة برام الله، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات، وعلى رأسها الانتخابات والتحضيرات لها.



وقالت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، خولة الأزرق: إن الاجتماع، سيحضره عدد من أعضاء المجلس، بسب التعقيدات المرتبطة بوباء (كورونا).



وأوضحت الأزرق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن هذه الجلسة، ستناقش عديد المواضيع، أبرزها ملف الانتخابات، والتحضيرات اللازمة لها، ووضع التصورات والمعايير، وتحديد السياسات العامة، التي ستلتزم بها الحركة لمواجهة التحديات.