البزم: نعمل جاهدين على التخفيف من الإجراءات قدر المستطاع

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غزة - دنيا الوطن

قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: "نعمل جاهدين على التخفيف من إجراءاتنا قدر المستطاع، ونأمل أن يستمر المواطنون بالتزامهم حتى ننتهي من هذه الأزمة، وما زلنا في ظروف تحتاج للالتزام وارتداء الكمامة خاصة في فصل الشتاء، وارتفاع الإصابات في بعض المناطق والدول المحيطة".



وأكد البزم، في تصريحات لإذاعة (صوت الاقصى)، اليوم السبت، أن الإجراءات الوقائية، وخاصة إغلاق يومي الجمعة والسبت، حققت نجاحاً، وساعدت في الحد من انتشار الفيروس، متمنياً التزام الناس للوصول إلى واقع أفضل، خاصة مع قرار العودة للمدارس.



وفي السياق، قال البزم: "يوجد تقييم أسبوعي للحالة الوبائية، وبناء عليه نأخذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد، ونُسير دوريات يومية؛ لمتابعة كافة القطاعات، والتأكد من اتباع إرشادات السلامة والوقاية، وإجراءاتنا، يجب أن تُعزز بوعي المواطنين والتزامهم".