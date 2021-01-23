قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وتقتحم حزما والطور في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من مدينة جنين، فيما اقتحمت بلدتي حزما والطور في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب معتز زياد خليل سباعنة، عقب مداهمة منزل عائلته في مدينة جنين.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حزما والطور في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية، أن مواجهات اندلعت في بلدة حزما، إثر اقتحام قوات الاحتلال، وانتشارها في حاراتها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.



وشهدت بلدة الطور أيضاً مواجهات وصفت بالعنيفة، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وانتشارها في مناطق متفرقة.



ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال، تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ينتج عنها إرهاب المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء، وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.