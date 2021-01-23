عُمان: موقفنا ثابت وداعم للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل مستشار الرئيس الدبلوماسي، مجدي الخالدي، اليوم السبت، في مقر الرئاسة، بمدينة رام الله، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمُان، الأخ سالم بن حبيب العميري، حيث تم استلام رسالة من السلطان هيثم بن طارق، إلى الرئيس محمود عباس، أكد فيها على موقف عُمان الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، لنيل حريته واستقلاله، والتأكيد على استمرار تكثيف المساعي العمانية لخدمة القضية الفلسطينية ونصرتها، ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره، نقل المستشار الخالدي، تحيات الرئيس عباس، للسلطان هيثم بن طارق، مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية، لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأعرب الخالدي، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذا الموقف الأخوي، من جلالة السلطان، والشعب العُماني الشقيق، مثمناً الدعم الثابت والمتواصل من قبل الأشقاء في عمُان، للحقوق الفلسطينية المشروعة بالحرية والاستقلال والدولة.