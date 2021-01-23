اتحاد المقاولين يطالب بتجديد العمل باتفاقية إعفاء المقاولين من رسوم السجل التجاري









رام الله - دنيا الوطندعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، وزارة الاقتصاد، إلى تلبية عدة مطالب عاجلة لشركات المقاولات مع بداية العام الجديد، خلال زيارة عمل إلى مقر الوزارة بمدينة غزة.واستقبل وكيل وزارة الاقتصاد، بغزة د. رشدي وادي، أول أمس الخميس، وفد مجلس إدارة اتحاد المقاولين برئاسة أمين سر الاتحاد، جهاد الفرا، الذي حمل له تحيات نقيب المقاولين، أسامة كحيل المتواجد برام الله؛ لمتابعة ملف الإرجاعات الضريبية، وضم الوفد أمين الصندوق، هاشم سكيك، وعبد الحكيم إسماعيل والمدير التنفيذي، محمد الحسيني.وطالب الاتحاد بتجديد العمل بالاتفاقية المبرمة العام الماضي، التي أعفت المقاولين من رسوم السجل التجاري، وعدم طلب شهادات خلو الطرف، فيما يخص القيمة المضافة والغرف التجارية وأي رسوم خارجية لا تتعلق بالوزارة.وشدد وفد الاتحاد على أهمية صرف التعويضات عن جائحة (كورونا)، وتشغيل عمال شركات المقاولات، وإيجاد مشاريع تشغيلية لشركات المقاولات بشكل سريع؛ لمنع انهيار شركات المقاولات في ظل حالة الركود.وأكد اتحاد المقاولين، على ضرورة أن تكون الشركات العاملة في قطاع المقاولات، شركات متخصصة، حتى لا تتعرض مصالح المواطنين والمؤسسات لأي مشاكل لاحقة.وفي المقابل، تعهد وكيل وزارة الاقتصاد، بتجديد اتفاقية تخفيض الرسوم، ورفع توصية للحكومة؛ لتقديم مشاريع طوارئ عاجلة لإنعاش قطاع المقاولات.كما التزم وكيل الوزارة، بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، بعدم الترسية على الأسعار الخاسرة والالتزام بالسعر الأنسب في عطاءات المشاريع، ودعم اعتماد هذا المعيار في كل المشاريع المحلية والدولية.كما أبدى استعداده لرفع توصية لوزارة العمل لتشغيل عمال شركات المقاولات والتعجيل بصرف تعويضات لشركات المقاولات، جراء تداعيات جائحة (كورونا) سواء عبر وزارة العمل أو أي جهة مانحة.