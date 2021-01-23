شؤون فلسطينية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 49455 إصابة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل ست حالات وفاة، و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين في مختلف مناطق القطاع. 


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