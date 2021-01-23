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السودان يُحذر إثيوبيا من فرض الأمر الواقع في سد النهضة

السودان يُحذر إثيوبيا من فرض الأمر الواقع في سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة السودانية: "إن الخرطوم لديها الوسائل التي تستطيع الرد بها على إثيوبيا، في حال فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة".

ونقلت صحيفة (السوداني) عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، قوله: إن "السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة".

وأكد صالح، أن "السودان لديه الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

وحول الوساطة الأفريقية، أوضح أن "الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج، وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى"، مشيراً إلى أن "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة".

وتابع قائلاً: "نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا، إذا حصل أي ضرر فالسودان هو المتضرر؛ لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمي السودان"، مضيفاً: بأنه "حالياً لا توجد مفاوضات بشكل رسمي".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في وقت سابق، أن الاجتماع السداسي، الذي عقد لبحث أزمة سد النهضة، أخفق في تحقيق أي تقدم. 

فيما قال السودان: إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".

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