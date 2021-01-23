الصحة: تسجيل 14 حالة وفاة و467 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 8 حالات وفاة بالضفة الغربية، في كل من: ضواحي القدس 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، طوباس 1، وفي قطاع غزة 6 وفيات.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 467 إصابة، سجلت على النحو التالي: طولكرم (22)، سلفيت (9)، ضواحي القدس (17)، جنين (18)، نابلس (31)، رام الله والبيرة (55)، بيت لحم (11)، الخليل (13)، أريحا والأغوار (1)، قلقيلية (3)، طوباس (1)، وفي قطاع غزة (268).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طولكرم (38)، سلفيت (33)، ضواحي القدس (0)، جنين (50)، نابلس (107)، رام الله والبيرة (26)، بيت لحم (32)، الخليل (41)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (0)، طوباس (9)، وفي قطاع غزة (345).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.