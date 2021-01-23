دولي

روسيا تُسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ أكثر من شهرين

روسيا تُسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ أكثر من شهرين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة، منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 21513 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما تم رصد 19815 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3056 حالة) والعاصمة موسكو (2668 حالة) ومقاطعتها (1121 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد- 19) في روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 559 حالة وفاة، مقابل 580 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27779 مريضاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة مؤكدة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

وأجري في البلاد، حتى اليوم أكثر من 98.9 مليون فحص مختبري؛ لتشخيص الإصابات بـ (كورونا) (436 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 643 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية، تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي باستخدام لقاح (سبوتنيك V)، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

أخبار ذات صلة

إيران لأمريكا: لا اتفاق ولا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي

إيران لأمريكا: لا اتفاق ولا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي

زوجة بايدن تفاجئ حرس (الكابيتول) بسلال من البسكويت والشوكولاتة: &#34;أنا أمكم&#34;

زوجة بايدن تفاجئ حرس (الكابيتول) بسلال من البسكويت والشوكولاتة: "أنا أمكم"

(كورونا) يتفشى بين أفراد الحرس الوطني الأميركي

(كورونا) يتفشى بين أفراد الحرس الوطني الأميركي

من هو أول زعيم عالمي سيلتقي بايدن؟

من هو أول زعيم عالمي سيلتقي بايدن؟

من هو خليفة &#34;فريدمان&#34; لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل؟

من هو خليفة "فريدمان" لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل؟

&#34;كورونا عالميا&#34;: 2 مليون و117 ألف وفاة و98 مليونا و756 ألف إصابة

"كورونا عالميا": 2 مليون و117 ألف وفاة و98 مليونا و756 ألف إصابة

أول تعليق لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئًا

أول تعليق لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئًا

الكشف عن موعد مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ

الكشف عن موعد مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة جنين

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة جنين

الرئيس عباس يَطّلع من السفير دبور على أوضاع شعبنا في لبنان

الرئيس عباس يَطّلع من السفير دبور على أوضاع شعبنا في لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

لليوم الثاني على التوالي.. جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

غزة: تسجيل 6 حالات وفاة و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 6 حالات وفاة و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رياض منصور يبعث رسائل أممية متطابقة حول انتهاكات الاحتلال والاستيطان

رياض منصور يبعث رسائل أممية متطابقة حول انتهاكات الاحتلال والاستيطان

عزام الأحمد: بحثنا مع فصائل المنظمة فكرة تشكيل قائمة ائتلافية

عزام الأحمد: بحثنا مع فصائل المنظمة فكرة تشكيل قائمة ائتلافية

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي حزمة والطور في القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي حزمة والطور في القدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

منوعات

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

أرباح (نتفليكس) السنوية من المشاهدات.. وضرائب مليونية للمملكة المتحدة

خفايا حياة ياسمين صبري.. زوجها الأول.. حجابها.. وفشلها في التمثيل

خفايا حياة ياسمين صبري.. زوجها الأول.. حجابها.. وفشلها في التمثيل

شاهد: فنان يغلق الباب في وجه يحيى الفخراني لهذا السبب

شاهد: فنان يغلق الباب في وجه يحيى الفخراني لهذا السبب

ميريهان حسين فخورة بلقب (كيم كاردشيان الغلابة).. وهكذا تقلد الفنانات

ميريهان حسين فخورة بلقب (كيم كاردشيان الغلابة).. وهكذا تقلد الفنانات

شاهد: ابنة عمرو دياب تطلب المساعدة من متابعيها لهذا السبب

شاهد: ابنة عمرو دياب تطلب المساعدة من متابعيها لهذا السبب

لبلبة:&#34; تلاجتي فاضية مفيهاش لحمة ولا جاج، ولن أتزوج بعد حسن يوسف&#34;

لبلبة:" تلاجتي فاضية مفيهاش لحمة ولا جاج، ولن أتزوج بعد حسن يوسف"

شاهد: متابعة تهاجم ريم عبدالله &#34;الله يحرق قلبك&#34;.. فما السبب ؟

شاهد: متابعة تهاجم ريم عبدالله "الله يحرق قلبك".. فما السبب ؟

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

عربي

السعودية: اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض

السعودية: اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض

غضب عارم.. قناة تونسية تُروج لعارضة إسرائيلية

غضب عارم.. قناة تونسية تُروج لعارضة إسرائيلية

الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة

لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة