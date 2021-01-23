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إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي

إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخان خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد المحاذية له"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "أدى سقوط الصاروخ على منزل المواطن إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية". 

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