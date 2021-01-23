الرئيس عباس يَطّلع من السفير دبور على أوضاع شعبنا في لبنان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً بسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور؛ للاطمئنان عن أوضاع شعبنا الصحية والإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي وباء (كورونا).



وأطلع دبور الرئيس على كافة الإجراءات المتبعة من قبل الطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبخاصة الجهد الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي بمستشفى الشهيد محمود الهمشري في هذا المجال.



وقدم دبور شرحاً مفصلاً للرئيس، حول الإجراءات المتبعة، سواء بإجراء الفحوصات في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وتقديم العلاج اللازم، والعمل الدؤوب لاستكمال تأمين المعدات الطبية للمستشفيات الفلسطينية، ما يمكنها من القيام بواجباتها بناء على توجيهات ومتابعة سيادته.



أثنى على عمل الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وإداريين، وعلى جهودهم الكبيرة في خدمة أبناء شعبنا، موجهاً لهم تحية تقدير، ومنوهاً بدرجة الوعي، التي يتمتع بها أبناء شعبنا والتزامه بإعلان التعبئة العامة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) في لبنان.



وتمنى السلامة لكافة أبناء شعبنا، ولإخواننا أبناء الشعب اللبناني الشقيق.