شؤون فلسطينية

حصيلة أضرار انفجار بيت حانون صباح اليوم

حصيلة أضرار انفجار بيت حانون صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
نشر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة أضرار انفجار بيت حانون، الذي حدث صباح اليوم شرق المدينة.

وقال الدفاع المدني: إن منزلًا تدمر كليًا، جراء الانفجار القوي، إضافة إلى 6 منازل جزئياً، و15 إلى 20 منزلًا تحطم زجاجها.
 
وعن الإصابات، فبحسب إفادة طواقم الخدمات والهلال الأحمر، أدى الانفجار إلى إصابة 36 شخصًا ما بين متوسطة إلى طفيفة.

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