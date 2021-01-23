حصيلة أضرار انفجار بيت حانون صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة أضرار انفجار بيت حانون، الذي حدث صباح اليوم شرق المدينة.



وقال الدفاع المدني: إن منزلًا تدمر كليًا، جراء الانفجار القوي، إضافة إلى 6 منازل جزئياً، و15 إلى 20 منزلًا تحطم زجاجها.



وعن الإصابات، فبحسب إفادة طواقم الخدمات والهلال الأحمر، أدى الانفجار إلى إصابة 36 شخصًا ما بين متوسطة إلى طفيفة.