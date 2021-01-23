حصيلة أضرار انفجار بيت حانون صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
نشر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة أضرار انفجار بيت حانون، الذي حدث صباح اليوم شرق المدينة.
وقال الدفاع المدني: إن منزلًا تدمر كليًا، جراء الانفجار القوي، إضافة إلى 6 منازل جزئياً، و15 إلى 20 منزلًا تحطم زجاجها.
وعن الإصابات، فبحسب إفادة طواقم الخدمات والهلال الأحمر، أدى الانفجار إلى إصابة 36 شخصًا ما بين متوسطة إلى طفيفة.
نشر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة أضرار انفجار بيت حانون، الذي حدث صباح اليوم شرق المدينة.
وقال الدفاع المدني: إن منزلًا تدمر كليًا، جراء الانفجار القوي، إضافة إلى 6 منازل جزئياً، و15 إلى 20 منزلًا تحطم زجاجها.
وعن الإصابات، فبحسب إفادة طواقم الخدمات والهلال الأحمر، أدى الانفجار إلى إصابة 36 شخصًا ما بين متوسطة إلى طفيفة.
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