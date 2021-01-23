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السعودية: اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض

السعودية: اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض
رام الله - دنيا الوطن
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، صاروخاً، أطلقته جماعة الحوثي، تجاه الرياض.

ووفق (العربية.نت) فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي، أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف، أعلن أمس أيضاً إحباط عمليتين، حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر، كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

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