العسيلي: تشغيل 72 مصنعاً بالمدن الصناعية وتوفير 3 آلاف فرصة عمل



وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الممول عبر البنك الدولي و(IFC).

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، خالد العسيلي، اليوم السبت، عن تشغيل 72 مصنعاً في المدن الصناعية الثلاث (أريحا، بيت لحم، غزة) وفرت نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والألمنيوم والأبواب والحجر والرخام و مسلخ للدواجن.ووفق التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الصناعية، بلغ عدد المصانع العاملة في منطقة اريحا الصناعية الزراعية، 20 مصنعاً، وذلك بعد أن تم تشغيل ثلاث مصانع جديدة وهم (سنقرط للمواد الغذائية، وأليسون للصناعات الدوائية، وبلازا للصناعات العزل)، ووصل عدد العمالة المباشرة وفرت 148 فرصة عمل خلال الجائحة الصحية.وأشارت الهيئة إلى تركيب وتشغيل نظام توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لتوليد حوالي 2 ميجا واط كهرباء في منطقة اريحا الصناعية، وإنشاء مركز تطوير الصناعة الفلسطيني؛ ليكون مركزاً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ومركزاً للفحوصات والأبحاث الوطنية لخدمة المستثمرين الصناعيين في فلسطين، وتقديم خدمات تطوير الأعمال الخاصة بالمستثمرين.ومنحت الهيئة قروض ميسرة للمنشآت الصناعية بحيث يتم دفع الفوائد كاملة بالإضافة إلى الرسوم الإدارية عن طريق الحكومة اليابانية ضمن برنامج القرض الميسر (JFAST) ، والإنهاء من تسوية أرض المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية وهي جاهزة للتطوير من قبل الشركة المطور، بالإضافة إلى إنشاء خط ناقل لمياه الشرب بطول 7 كيلو مترات لتزويد المدينة الصناعية بـ 600 متر مكعب يومياً، بتمويل من اليابان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأشار التقرير إلى تشغيل 4 مصانع جديدة في مدينة بيت لحم الصناعية وهي(سوبر نمر لأبواب الأمان، مسلخ العفيفي للدواجن، مصنع الأحلام للحجر، ومصنع جلوسي للألمنيوم)، ليصبح عدد المصانع العاملة في هذه المدينة 14 مصنعاً وفرت 370 فرصة عمل خلال فترة (كورونا).وعملت هيئة المدن الصناعية الحركة على تشغيل المرحلة الأولى لمدينة بيت لحم، على مساحة 40 دونماً، ويجري حاليا تطوير المرحلة الثانية منها على مساحة 53 دونماً حيث تم إنجاز 60% من التطوير، وسيبدأ أعمال تطوير المرحلة الثالثة قبل نهاية العام الجاري.وفيما يخص مدينة غزة الصناعية تم الانتهاء من بناء وتجهيز منشآت جديدة على مساحة نحو 16 ألف متر مربع وجاري العمل على تسليم هذه المنشآت لمستثمرين جدد، بالإضافة الى استيعاب شركات جديدة للمنطقة الصناعية واستقطاب صناعات نوعية مثل صناعات الأدوية، وصناعات غذائية نوعية، ومطبعة آلية، حيث بلغ عدد المصانع والشركات العاملة في المنطقة الصناعية حوالي 51 مصنعاً/ شركة.