ارتفاع عدد مصابي (كورونا) في سجن (ريمون)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجن (ريمون) الإسرائيلي، صباح يوم السبت، حيث بلغ العدد الإجمالي 300 مصاب.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "إصابة 4 أسرى بفيروس (كورونا) في سجن (ريمون) يرفع العدد في سجون الاحتلال إلى 300 مصاب".