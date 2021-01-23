(أوتشا): الاحتلال هدم 24 منزلًا فلسطينيًا خلال أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

رصد تقرير حقوقي أممي، هدم ومصادرة سلطات الاحتلال 24 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك تحت حجة عدم ترخيص البناء.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي ما بين 5- 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن عمليات الهدم، أدت إلى تهجير 34 شخصًا من أماكن سكناهم، وإلحاق الأضرار بـ 70 آخرين.



ولفت المكتب إلى أن قوات الاحتلال، نفذت 161 عملية بحث، واعتقلت 157 فلسطينيًّا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث سجلت مدينة القدس المحتلة، أعلى عدد من هذه العمليات 33، حيث نُفِّذ معظمها شرقي القدس.



كما بيّن التقرير، إصابة 79 فلسطينيًّا، منهم 14 طفلًا، بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، موضحاً أن معظم هؤلاء 59 أصيبوا في احتجاجات على إقامة بؤرتين استيطانيتين بالقرب من قريتي المغيّر ودير جرير في رام الله أو على الأنشطة الاستيطانية القريبة من كفر قدوم، في قلقيلية.



وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال، اقتلعت نحو 1,370 شجرة، يملكها فلسطينيون بدعوى الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها "أراضي دولة"، وصادرت 237 رأسًا من الأغنام، بدعوى أنها كانت ترعى في منطقة أُعلن عنها محمية طبيعية.



وأكد التقرير أنه في العام 2020، اقتلعت السلطات الإسرائيلية، ما يقدَّر بـ 4,164 شجرة للفلسطينيين، وهو ما يشكّل زيادة تقارب 60% مقارنة مع العام 2019، وصادرت الأغنام بالقرب من وادي فوكين في بيت لحم، حيث أصدرت غرامة 50,000 شيكل (15,200 دولار) بحق الراعي.



وبيّن التقرير مهاجمة مستوطنين مواطنين، ما أدى لإصابة ثمانية فلسطينيين بجروح، وأتلفوا أشجارًا ومركبات.