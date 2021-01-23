غزة: تسجيل 6 حالات وفاة و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2228 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 345 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 43651 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 49455 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 5297 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 507 حالات.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 127 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 64 حالة.