عزام الأحمد: بحثنا مع فصائل المنظمة فكرة تشكيل قائمة ائتلافية

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أن فصائل منظمة التحرير، عقدت اجتماعاً في رام الله، قبل أيام، وبحثت خلاله كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات.



وقال الأحمد للإذاعة الرسمية: إن قيادات الفصائل، التي حضرت الاجتماع، بحثت "الترتيبات المترتبة عليها من أجل تنفيذ مرسوم الانتخابات في موعده، وتهيئة الظروف السياسية والإعلامية والأمنية لها، وتوقيع ميثاق شرف بين كل القوائم، تتعهد فيه احترام نتائج الانتخابات والقانون".



وأوضح، أن الاجتماع بحث "من حيث المبدأ" إمكانية تشكيل "قائمة ائتلافية"، وقال: بحثنا هذه القضية المهمة، لأنها حتماً ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر المقبل، خاصة أن عدداً من قيادات حماس والجهاد وفصائل منظمة التحرير خارج فلسطين.



وأضاف: اتفقنا على استغلال الوقت، الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، لحث الأهالي على الإسراع بالتسجيل بجداول الناخبين.



وحول اجتماع اللجنة المركزية لفتح، المقرر عقده يوم غد، قال: اللجنة المركزية، ستدرس "تفاصيل التفاصيل" المتعلقة بالانتخابات، وسنطرح أسئلة من قبيل: كيف سنشارك بالانتخابات؟ وما هو المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية؟ وما هي المقاييس التي ستوضع؟ وما هي الإجراءات الإدارية والقيادية والأمنية المطلوبة لإنجاح الانتخابات؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في قوائم مشتركة؟



وختم عزام حديثه، بالقول: اللجنة المركزية، ستشكل عدة لجان لمتابعة تنفيذ القرارات التي ستصدر عنها، وستكون الانتخابات، هي البند الوحيد على جدول الاجتماع.