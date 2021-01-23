شاهد: اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع بمنزل في بيت حانون شمال القطاع

















رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق اللحظات الأولى للانفجار، الذي وقع في أحد المنازل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن عدة أصابات بين المواطنين.وكانت الداخلية بغزة، قد أكدت وقوع عدة إصابات نتيجة انفجار وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، لافتة إلى أنها باشرت بإجراءات التحقيق في الحادث.