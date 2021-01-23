قوات الاحتلال تقتحم بلدتي حزمة والطور في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، بلدة حزما والطور في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال، اقتحمت بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، وانتشرت في حاراتها، فيما شهدت بلدة الطور في القدس المحتلة، مواجهات عنيفة في أعقاب اقتحامها.



وفي سياق متصل، أصيب شاب أمس، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في يده من مسافة قريبة، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



كما أصيب عدة مواطنين بالاختناق بالغاز المدمع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية.



وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية في قرية دير جرير، شرق مدينة رام الله، بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.