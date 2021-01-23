شاهد: إصابات في انفجار بأحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

























رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، في انفجار قوي، وقع صباح اليوم السبت، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.وقد توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، لإجلاء الإصابات، فيما لم تعرف طبيعة الانفجار حتى اللحظة.بدوره، أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أدى لعدد من الإصابات.وقال في تصريح له: "وصلت قوات من الشرطة، وأطقم الخدمات الطبية، والدفاع المدني إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار".من جانبه، قالت وسائل إعلام اسرائيلية: "بالتزامن مع الانفجار الداخلي في قطاع غزة، تم تفعيل صفارات الإنذار في الغلاف، بعد التحقق اتضح أنها انطلقت بالخطأ".