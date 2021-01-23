غضب عارم.. قناة تونسية تُروج لعارضة إسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أثارت قناة (نسمة) غضباً في الشارع التونسي، بعد نشرها خبراً عن فتاة إسرائيلية، تدعى يائيل شلبيا، تفاخرت القناة بأنها "أجمل فتاة في العالم... من أصول تونسية".



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) ففي خبر نشرته القناة التونسية على موقعها الإلكتروني، وأرفقته بصور شخصية لعارضة الأزياء الإسرائيلية، بعنوان "أجمل فتاة في العالم.. أنا إسرائيلية من تونس"، لفتت إلى أن شلبيا، تتحدر من أسرة يهودية، وتعيش في إسرائيل ولديها عائلة كبيرة في تونس.



وكانت الشابة، قد تصدرت قائمة (TC Candler)، كأجمل 100 وجه في العالم، ونقل الموقع التونسي فحوى حديث العارضة مع صحيفة (The Sun) البريطانية، عن تفاجئها باللقب، وأسباب اختيارها، مع أن الجمال فردي للغاية، وكل النساء جميلات، وفق ما ذكرت.